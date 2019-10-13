Жуткая травма вратаря. Нога выгнулась в обратную сторону

В товарищеском футбольном матче сборных Бразилии и Нигерии тяжелую травму получил нигерийский вратарь Фрэнсис Узохо.

На 60-й минуте после подачи бразильцами углового Узохо потянулся за мячом. При приземлении нога "поехала", изогнулась и вывернулась.

Узохо унесли с поля на носилках и тут же отправили в больницу.

На тот момент в этом матче, проходившем в Сингапуре, установился, как оказалось окончательный счет - 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, эпизод с травмой Узохо на 5:10.





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