Кабмин изменил Госбюджет ради зарплат шахтерам

12 октября на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд решений, которые касаются зарплат шахтерам, аудита госпредприятий, а также поставок газа на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

В частности, путем внесения изменений в Государственный бюджет на 2019 год был выделен 1 млрд гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Кроме того, правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины", "Украинская железная дорога", "Укрпочта" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования.

Эти предприятия должны определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития. Все избыточное или непрофильное имущество должно быть продано, или сдано в аренду по рыночной цене через "Прозоро.Продажи".

Также Кабмин одобрил решение о неотложных мерах, направленных на обеспечение поставок природного газа для теплокоммунэнерго в Донецкой и Луганской областях (подконтрольна территория) для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на закрытом заседании, по предложению министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, уволил государственного секретаря Минздрава Артема Янчука и вместо него назначил Инну Солодкую.

Агентство Телевидения Новости