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Во время пожара по неосторожности в доме погиб мужчина

Во время пожара по неосторожности в доме погиб мужчина

В Шевченковском районе области во время пожара в частном жилом доме погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 октября в 8:56 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Семеновка, на улице Центральной, 106.

На момент прибытия пожарных в комнате дома тлели домашние вещи и диван на площади около 2 кв.м.

В задымленном помещении спасатели обнаружили тело погибшего 60-летнего мужчины.

Из-за отсутствия горения и открытого пламени применять воду и другие огнетушащие вещества спасателям не пришлось.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

 

Агентство Телевидения Новости

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