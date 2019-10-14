В Харькове открыли памятник защитникам Украины

Сегодня утром, 14 октября, открылся монумент защитникам Украины, которые погибли во время войны на Донбассе.

Капсулу на площади защитников Украины заложили еще весной 2016 года.

Эскизный проект монумента на конкурс представили в 2018 году члены Союза ветеранов АТО. Центральний элемент памятника – куб - как символ мощности и силы государства.

А 14 стел - как напоминание, о том, что война началась в 2014 году.

На стелах высечены строки стихотворения Владимира Сосюры «Любіть Україну».

Агентство Телевидения Новости