Определились еще две футбольные сборные, отобравшиеся на Евро-2020

Из 24 вакансий на участие в финальной части чемпионата Европы-2020 уже заполнены четыре.

Вслед за сборными Италии и Бельгии на Евро-2020 отобрались сборные России и Польши.

Поляки, взяв верх над сборной Северной Македонии - 2:0, имеют 19 очков после 8 матчей и уже не опустятся ниже 2-го места в своей группе "G".

Россияне, победив в рамках отборочного турнира киприотов - 5:0, также обеспечили себе место не ниже второго в группе "I". У сборной России 21 очко после 8 матчей.

Сборная Украины, выступающая в группе "В", сегодня может отобраться в финальную часть Евро-2020, если не проиграет в Киеве сборной Португалии.

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