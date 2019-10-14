Названа заявка сборной Украины по футболу на матч против сборной Португалии

Из 24 футболистов сборной Украины, тренировавшихся в Харькове, сыгравших против сборной Литвы и прилетевших в Киев, обнародована заявка из 23 игроков, которые будут внесены сегодня в протокол отбороного матча Евро-2020 против сборной Португалии.

В заявку не попал защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов.

В целом же заявка украинской сборной имеет такой вид: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Евгений Шахов, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Жуниор Мораес, 19. Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

11 футболистов из 23 выйдут сегодня в стартовом составе. Еще трое могут появиться на замену.

Футболисты сборной Украины будут играть в желтой форме, футболисты сборной Португалии - в красной.

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