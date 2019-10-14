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Рожкова уточнила свое заявление по МВФ и ПриватБанку

Рожкова уточнила свое заявление по МВФ и ПриватБанку

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова уточнила свое заявление по сотрудничеству с МВФ в вопросе с ПриватБанком, сделанное в интервью Reuters.

Как написала в заявила в Facebook замглавы НБУ, "неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества", а МВФ внимательно следит за развитием ситуации с банком.

"Неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке" - написала Рожкова.

Но, по ее словам, МВФ внимательно следит за развитием ситуации с ПриватБанком и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и деньги налогоплательщиков, потраченные на  его очистку, будут возвращены.

"А это - и о реформе судов, и о верховенстве права, и об уважении к независимости НБУ принимать решение в отношении банков, необходимые для обеспечения финансовой стабильности. Что произойдет дальше с ПриватБанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти", - написала Рожкова.

Ранее она в интервью Reuters заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком. 

Напомним, 8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день.

 

Агентство Телевидения Новости

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