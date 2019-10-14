Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:30
Просмотров: 149

Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области ищут несовершеннолетнюю девушку с особой приметой

Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области ищут несовершеннолетнюю девушку с особой приметой

На Харьковщине пропала несовершеннолетняя жительница Чугуева Ольга Полунина.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области, девочка 2004 года рождения, 13 октября около 15:00 ушла на прогулку и не вернулась.

Пропавшей на вид 15-17 лет, девочка худощавого телосложения, имеет рост 175 см, длинные светлые волосы.

Разыскиваемая была одета в черную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Девушка имеет особую примету - косоглазие обоих глаз.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении девушки, сообщить  ее по телефонам: 057-462-20-13 или 102.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 