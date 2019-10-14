Под Харьковом на болоте горит сухостой
Возле села Черкасская Лозовая Дергачевского района спасатели тушат масштабный пожар на болоте, где горит сухая трава и камыш.
О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующие фото ЧП.
На фото можно видеть, как горит сухая трава и в результате пожара клубится черный дым.
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:30.
Сейчас на месте работают два отделения ГСЧС.
Общая площадь пожара составляет около 350 квадратных метров.
Работу спасателям затрудняет то, что основной очаг горения находится в топи, и туда не может проехать спецтехника.
В результате ЧП никто не пострадал.
По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стал человеческий фактор.