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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
В понедельник, 14 октября, стали известны имена лауреатов премии в области экономики.
Премию вручили Абхаджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру с формулировкой "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".
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