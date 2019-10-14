Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

В понедельник, 14 октября, стали известны имена лауреатов премии в области экономики.

Премию вручили Абхаджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру с формулировкой "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

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