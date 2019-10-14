Смертельное ДТП со "скорой" в Киеве: опубликовано видео момента аварии

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи, которая везла в больницу ребенка с родителями.

Так, в воскресенье вечером, 13 октября, в районе Троещины, на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина в бок «скорой», спешащей в больницу с включенными спецсигналами, влетел автомобиль Peugeot.

из-за сильного удара карету перекинуло на бок, а легковушку сильно закрутило на дороге.

В результате ДТП двое человек погибли, пятеро пострадали.

Среди погибших - водитель «скорой», он погиб на месте, а также 23-летняя девушка-фельдшер – она скончалась от полученных в ДТП травм по дороге в больницу. Также пострадал ребенок, который был в карете скорой помощи, и его родители.

Момент смертельной ДТП с машиной скорой помощи в Киеве попал на запись камер видеонаблюдения, которое было опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.





Агентство Телевидения Новости