Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 28

На парковке возле многоэтажки ночью сгорели два автомобиля

На парковке возле многоэтажки ночью сгорели два автомобиля

15 октября в 2:27 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Шевченковском, 32 в Харькове, где горели автомобили «ВАЗ-2170 Приора» и «Honda Accord».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных ВАЗ был охвачен огнем на площади 6 кв.м., а Honda - 4 кв.м.

Спасателям с помощью пены огонь удалось локализовать в 2:42 и в 3:12 - ликвидировать.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 