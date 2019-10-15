На парковке возле многоэтажки ночью сгорели два автомобиля

15 октября в 2:27 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Шевченковском, 32 в Харькове, где горели автомобили «ВАЗ-2170 Приора» и «Honda Accord».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных ВАЗ был охвачен огнем на площади 6 кв.м., а Honda - 4 кв.м.

Спасателям с помощью пены огонь удалось локализовать в 2:42 и в 3:12 - ликвидировать.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости