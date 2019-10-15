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Под Харьковом мужчина ударил ножом насильника своей жены

Под Харьковом мужчина ударил ножом насильника своей жены

Полицейские задержали 27-летнего жителя поселка Шевченково Купянского района, который застал злоумышленника во время изнасилования своей жены.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ночью 13 октября в полицию обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании. 

Прибывшие на место полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома. 

Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. 

У дома ее догнал неизвестный и, применив силу, вступил с ней в половую связь. 

В это время муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. 

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 

Увидев приближающийся автомобиль полиции, муж потерпевшей с места преступления скрылся.

25-летнего парня, напавшего на женщину, с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужа потерпевшей, который причинил телесные повреждения злоумышленнику, задержали полицейскими. 

Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения. 

Злоумышленнику, который находится в больнице, после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования.

Мужчина может отправиться за решетку на 5 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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