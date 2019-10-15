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На Баварии женщина попала под колеса двух автомобилей
Накануне вечером в 21:00 на проспекте Любови Малой автомобиль, который скрылся с места ДТП, сбил переходившую дорогу женщину.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель BMW, двигавшегося следом за сбившей пешехода машиной, увидела лежавшее на дороге тело, но не успела остановиться и допустила наезд на пострадавшую. От полученных травм женщина скончалась.
Информация зарегистрирована в Новобаварском ОП. Устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
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