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На Баварии женщина попала под колеса двух автомобилей

На Баварии женщина попала под колеса двух автомобилей

Накануне вечером в 21:00 на проспекте Любови Малой автомобиль, который скрылся с места ДТП, сбил переходившую дорогу женщину. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель BMW, двигавшегося следом за сбившей пешехода машиной, увидела лежавшее на дороге тело, но не успела остановиться и допустила наезд на пострадавшую. От полученных травм женщина скончалась. 

Информация зарегистрирована в Новобаварском ОП. Устанавливается личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

Агентство Телевидения Новости

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