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В Богодухове горел частный склад

В Богодухове горел частный склад

В Богодухове спасатели ликвидировали пожар на частном складе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 15 октября в 6:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании на улице Пушкинской, 18.

На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции перекрытия и крыши складского здания на площади около 600 кв.м.

В 6:40 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 10:30 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и сумма ущерба устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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