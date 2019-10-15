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На ХТЗ на улице обнаружили тело неизвестного мужчины

На ХТЗ на улице обнаружили тело неизвестного мужчины

В микрорайоне Солнечном, посреди улицы в листве прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщается в одной из местных групп в соцсетях.

По данным очевидцев, ЧП произошло 14 октября возле дома на проспекте Московском, 288 в  Индустриальном районе Харькова.

Местные жители предполагают, что мужчина погиб от алкогольного отравления.

На место происшествия выезжала полиция.

Тело умершего направлено в морг. Причину смерти устанавливают.

Подробности о ЧП выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

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