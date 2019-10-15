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На ХТЗ на улице обнаружили тело неизвестного мужчины
В микрорайоне Солнечном, посреди улицы в листве прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины.
Об этом сообщается в одной из местных групп в соцсетях.
По данным очевидцев, ЧП произошло 14 октября возле дома на проспекте Московском, 288 в Индустриальном районе Харькова.
Местные жители предполагают, что мужчина погиб от алкогольного отравления.
На место происшествия выезжала полиция.
Тело умершего направлено в морг. Причину смерти устанавливают.
Подробности о ЧП выясняются.
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