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На Донбассе боевики обстреляли Золотое

На Донбассе боевики обстреляли Золотое

На Донбассе боевики за прошлые сутки, 14 октября, обстреляли участок разведения сил и средств в Золотом. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

По сообщению ООС, обстрелы на участке разведения в Золотом со стороны боевиков фиксируются вторые сутки подряд.

"Незаконные формирования Российской Федерации вчера провели обстрел из крупнокалиберных пулеметов на участке разведения №2 (Золотое 4). Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки - оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в понедельник, 14 октября, вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложили.

По словам заместителя председателя Офиса президента Украины Юрия Костюка, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня в течение как минимум 7 суток.

 

Агентство Телевидения Новости

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