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Житель Харьковщины самовольно засеял 67 гектаров сельхозземель: мужчину будут судить

Житель Харьковщины самовольно засеял 67 гектаров сельхозземель: мужчину будут судить

Житель Харьковщины, который самовольно занял земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 га, предстанет перед судом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительный акт по ч.1 ст.197-1 УК Украины передан в суд Первомайского района области..

По информации заместителя районного прокурора Константина Щербака, житель Кегичевки с целью получения прибыли за счет обработки земли и выращивания сельскохозяйственной продукции незаконно занял земельный участок площадью 67 га, засеяв земельный участок озимой пшеницей и подсолнечником.

Своими действиями мужчина нанес государству материальный ущерб на общую сумму 96,3 тыс.гривен, который, как отметили в прокуратуре, подозреваемый в полном объеме возместил в период досудебного расследования.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

 

Агентство Телевидения Новости

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