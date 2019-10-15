Пробное ВНО-2020: стали известны даты регистрации и прохождения тестирования

Пробное внешнее независимое оценивание пройдет 21 и 28 марта 2020 года. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Как отмечается, с помощью пробного ВНО можно будет ознакомиться с процедурной проведения тестирования, а также структурой и содержанием тестовой тетради.

Желающие пройти тестирование смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования в период с 3 по 28 января.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта.

28 марта состоится пробное тестирование по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).

В УЦОКО отметили, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.

Как сообщается, результаты пробного теста для участников, которые введут свои ответы на специальном сервисе, появятся 27 марта по украинскому языку и литературе, а 3 апреля - по всем остальным предметам.

Агентство Телевидения Новости