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В пяти школах и гимназиях Харькова ищут взрывчатку

В пяти школах и гимназиях Харькова ищут взрывчатку

Полицейские проверяют информацию о заминировании пяти харьковских учебных заведений.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании лицея на улице Велозаводской, двух гимназий на улице Культуры и Космонавтов, а также школ, расположенных на улицах Целиноградская и Балакирева.

По адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления.

Сейчас в учебных заведениях проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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