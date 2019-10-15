На Харьковщине отдел образования переплатит за ремонт дома культуры сотни тысяч гривен - ХАЦ

Отдел культуры и туризма Двуречанской РГА заключил соглашение с ООО «Научно-производственная компания «Востокстрой» по проведению реконструкции местного дома культуры стоимостью 8558000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные из отчета о заключении договора и проведения аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

Как отметили в ХАЦ, заказчик не загрузил проект реконструкции, а потенциальным участникам предлагал приехать к ним в рабочее время и ознакомиться.

Также в ХАЦ обратили внимание, что при этом заказчик отклонил два более дешевых предложения.

Например, ООО «Ингал» предлагало выполнить работы по 7900000 гривен, однако их предложение отклонили. Участник подал жалобу в АМКУ, и коллегия решила, что отклонение предложения было неправомерным.

Но предложение ООО «Ингал» отклонили повторно, так как участник в своей договорной цене указал вывоз мусора, но не указал данные водителя.

Также в ХАЦ отметили завышенные цены на материалы и оборудование в предложении ООО «Научно-производственная компания «Востокстрой».

Так, стальные радиаторы типа 22600*800 планируют покупать по цене 2660 грн. /КВт без НДС.

Антикоррупционеры сравнили, что для ремонта Богодуховской ЦРБ запланировали покупать стальные радиаторы с ценой 1538 грн./КВт.

Кроме того, активисты ХАЦ рассчитали цену за 1 кВт для радиатора Корадо 22 типа 600*800 по цене офсайта. И получилось 2100 гривен за 1 кВт.

«То есть значительно дешевле цену, которую запланировало ООО «Научно-производственная компания «Востокстрой», - отметили антикоррупционеры, добавив, что только на этой позиции переплата составит более 150 тысяч гривен.

Далее, готовый цементный раствор М 150 планируют покупать по 5174 грн./куб.м.

Для ремонта помещения Богодуховской больницы стоимость такого раствора составит 2170 грн./ куб.м, отметили антикоррупционеры, добавив, что подобная цена раствора запланирована и при ремонтных работах в Чугуевской ЦРБ.

Таким образом, на этой позиции переплата составит более 85 тысяч гривен, подсчитали в ХАЦ.

Битумную мастику планируют покупать по 60 грн./кг на 193 тысячи гривен.

В ХАЦ привели сравнение, что для ремонта лозовского Дворца культуры мастику битумную планируют покупать на треть дешевле, и добавили, что подобных примеров много.

Агентство Телевидения Новости