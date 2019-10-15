Забастовка тепловиков и незаконченные ремонты. Отопительный сезон в Харькове под угрозой срыва?

Объявить забастовку работники филиала КП "Харьковские тепловые сети" Московского района решили 15 октября. Ведь именно в этот день должен стартовать отопительный сезон. Рассказывают - в последний раз зарплату получали еще в июле. Подключать здания к отоплению отказываются в знак протеста.

Георгия Матахерия, слесарь КП «Харковские тепловые сети»:

Это знали все, элементарно, людям не платить зарплату 4 месяца, и говорить, что не нравится – увольняйтесь, больше вопросов нету. Ну, надо ж на нас тоже внимание обращать, ну как такое возможно? Вот сейчас начнется отопительный сезон. У меня маленькие дети. Я не хочу, чтобы мои дети сидели в холоде, потому что в Слободском районе та же ситуация.

Виктория Коробченко, мастер КП «Харковские тепловые сети»:

Отопительный по городу не начнется не только по нашей причине, а потому что, вы видите, город весь раскопанный. Мало того, что трубы нету, еще и рабочих нету. Уволились по максимуму.

А пока тепловики пытаются получить свои заработанные средства, в мэрии отчитываются - подключение школ, детских садов и больниц началось по графику. Правда, проводить его будут постепенно, учитывая теплую погоду. По словам горожан, пока в помещениях и так комфортно.

Марина:

Ну, можно, если температура, зачем же? Ну, когда ко мне дите придет ночью и скажет, что ему холодно и "я буду спать с тобой", тогда можно включать. Пока не приходят.

Антон:

Если честно, я еще не заметил, дали ли отопление. Но, пока погода позволяет. В садике вроде бы тепло.

Галина Александровна:

Ну, сказали вроде 19-20. Вообще не стартует, не стартует. Свежо. Погода хорошая, не так холодно. Было холоднее.

Больше беспокоятся горожане о возможных перебоях с теплоснабжением, когда начнутся морозы. Руководители "Харьковских тепловых сетей" пока никаких комментариев о старте отопительного сезона не предоставляют. Хотя еще две недели назад отчитывались о почти 100-процентной готовности. Пресс-секретарь мэрии, Юрий Сидоренко, в свою очередь, отвечает - сейчас городские чиновники разбираются в ситуации с КП «ХТС».

Антикоррупционеры подчеркивают - проблемы с отоплением или горячей водой возникают в Харькове систематически. По мнению аналитика "Харьковского антикоррупционного центра", Евгения Лисичкин причина - в неэффективном управлении предприятием. Ведь в некоторых зданиях - люди мерзнут даже в ноябре, другие - жалуются на жару в квартирах при температуре +20. И это, учитывая значительную задолженность перед работниками КП и проведения тендеров между фирмами, которые вызывают множество вопросов в расследователей. В «Харьковских тепловых сетях" жалуются на нехватку средств на все насущные потребности, потому что львиная доля денег уходит на счета "Нафтогаза". Правда ли это - проверить трудно, отмечает Лисичкин, бухгалтерия КП - закрытая для общественности.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикорупционного центра":

Їх не вистачає, на думку підприємства, і на розрахунки з підрядниками. І так далі. Знос тепломереж на сьогоднішній день складає 80%. Вирішувати питання по боргам заробітної плати будуть, скоріш за все, за допомогою бюджету міста. Це повторюється з року в рік. Тим більше, що ми бачимо нестабільну систему опалення у людей виникають проблеми з опаленням.

Между тем, коммунальщики собираются требовать от депутатов и руководства КП решить проблемы предприятия на сессии, которая должна состояться в среду, 16 октября.

Агентство Телевидения Новости