Кернес прокомментировал стоимость реконструкции "Зеркальной струи"

Кернес объяснил на заседании сессии горсовета, почему так дорого обходится реконструкция Зеркальной струи.

Как сообщалось, харьковские коммунальщики взялись за одну из "визитных карточек" города – «Зеркальную струю».

Потратить на него решили больше 20 миллионов. Это на один фонтан.

Еще около 7 миллионов пойдут на шпиль в сквере Победы, и почти 9 миллионов планируют потратить на то, чтобы переложить плитку на тротуаре на участке Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц.

Кернес отметил, что это - архитектурное решение, так как на другой стороне Сумской лежит не плитка, а гранит, который "хорошо себя зарекомендовал".

Поэтому такой же дорогой материал решили положить и здесь, на этом участке.

Сейчас участок тротуара в сто сорок метров выложен плиткой.

Агентство Телевидения Новости