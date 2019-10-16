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Кернес прокомментировал стоимость реконструкции "Зеркальной струи"

Кернес прокомментировал стоимость реконструкции Зеркальной струи

Кернес объяснил на заседании сессии горсовета, почему так дорого обходится реконструкция Зеркальной струи.

Как сообщалось, харьковские коммунальщики взялись за одну из "визитных карточек" города – «Зеркальную струю».

Потратить на него решили больше 20 миллионов. Это на один фонтан.

Еще около 7 миллионов пойдут на шпиль в сквере Победы, и почти 9 миллионов планируют потратить на то, чтобы переложить плитку на тротуаре на участке Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц.

Кернес отметил, что это - архитектурное решение, так как на другой стороне Сумской лежит не плитка, а гранит, который "хорошо себя зарекомендовал".

Поэтому такой же дорогой материал решили положить и здесь, на этом участке.

Сейчас участок тротуара в сто сорок метров выложен плиткой.

 

Агентство Телевидения Новости

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