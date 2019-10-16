Кернес прокомментировал стоимость реконструкции "Зеркальной струи"
Кернес объяснил на заседании сессии горсовета, почему так дорого обходится реконструкция Зеркальной струи.
Как сообщалось, харьковские коммунальщики взялись за одну из "визитных карточек" города – «Зеркальную струю».
Потратить на него решили больше 20 миллионов. Это на один фонтан.
Еще около 7 миллионов пойдут на шпиль в сквере Победы, и почти 9 миллионов планируют потратить на то, чтобы переложить плитку на тротуаре на участке Сумской от улицы Скрипника до улицы Жен Мироносиц.
Кернес отметил, что это - архитектурное решение, так как на другой стороне Сумской лежит не плитка, а гранит, который "хорошо себя зарекомендовал".
Поэтому такой же дорогой материал решили положить и здесь, на этом участке.
Сейчас участок тротуара в сто сорок метров выложен плиткой.