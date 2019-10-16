На Баварии во время пожара на частном предприятии сгорели ангар и грузовик

В Новобаварском районе спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории частного предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 октября в 00:38 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия, расположенного на въезде Станционном, 1 в Харькове.

Из сообщения стало известно о значительных размерах пожара.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором стоял грузовик марки КамАЗ, а также хранилось около 3 т семян кукурузы и оборудование.

К тому времени ангар и грузовик уже были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составила около 400 кв.м.

В 01:35 пожарным огонь удалось локализовать и в 4:29 - ликвидировать полностью.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости