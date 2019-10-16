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Кернес прокомментировал многомиллионные затраты на фонтаны в саду Шевченко

Кернес прокомментировал многомиллионные затраты на фонтаны в саду Шевченко

На сегодняшней сессии Харьковского горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал 120 млн, потраченные на фонтаны в саду Шевченко.

Он отметил, что такие траты связаны с тем, что в «старом фонтане главном все гнилое», поэтому такие цены, и вообще это – «зона пространства харьковчан».

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковский антикоррупционный центр выяснил финансовую смету фонтана  с обезьянами в саду Шевченко, а также - о том, что расходы на реконструкцию сада Шевченко уже достигли почти миллиарда гривен. 

Агентство Телевидения Новости

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