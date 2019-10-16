Студенту харьковского вуза объявили о подозрении в избиении несовершеннолетнего парня в саду Шевченко
Харьковские правоохранители установили подозореваемого в избиении подростка в саду Шевченко после ХарьковПрайда.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов.
Ему уже вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 15 сентября в ходе мониторинга Интернет сети полицейские обнаружили видео, на котором неизвестные в саду имени Шевченко избивают юношу.
Личность пострадавшего парня правоохранители установили и пригласили в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств происшествия.
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.