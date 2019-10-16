Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через «Барабашово»

Сегодня более двух тысяч предпринимателей с ТЦ «Барабашово» пришли на акцию протеста под городской совет с требованиями к властям прекратить рейдерский захват рынка, не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги через «Барабашово».

Предприниматели уверяют, тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города. Предприниматели требуют от депутатов услышать их, не сносить «Барабашово» бульдозерами и «грозятся защищать рынок любой ценой», о чем также было написано на плакатах активистов: «Терехов + Бульдозер = Срок», «Мы защитим свой бизнес любой ценой», «Депутаты - подумайте о людях», «Прокуроры, не станьте пособниками рейдерства».

«Сегодня кто-то специально настраивает нас, вынуждая идти на отчаянные меры, на акции протеста, кто-то очень хочет беспорядков в Харькове, ведь никто не поддержит снос рынка, там люди 20 лета работают, кормят свои семьи», - говорят предприниматели.

По их мнению, если городской совет примет решение по строительству дороги, предприниматели будут требовать перевыборов в городе и угрожают заблокировать строительные работы до полной перезагрузке власти в области и регионе.

«Если надо, мы до Зеленского доедем (президент Украины Владимир Зеленский - ред, мы заблокируем работу городского совета, исполкома, администрации, пока нас не услышат, мы не дадим оставить тысячи семей без средств существования», - говорят предприниматели «Барабашово».

Напомним, сегодня городской совет Харькова рассматривает вопрос выделения средств для проекта строительства дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, которая проходит через ТЦ «Барабашово».

Средства на перепроектировку и строительство павильонов мэрия планирует взять из бюджета города. Ранее, 3 сентября более пятисот предпринимателей торгового центра «Барабашово» проводили пикет возле здания Харьковского горсовета. главное требование пикетчиков - прекратить нападки на ТЦ, остановить провокации и манипуляции вокруг торгового объекта, которые происходят, по мнению предпринимателей, при поддержке городских властей. Тогда лидеры профсоюзных движений и общественных организаций торгового центра передали в канцелярию горсовета обращение, подписанное более чем 3000 предпринимателями.

В обращении предприниматели высказали требования прекратить манипуляции, дестабилизацию и силовые провокации, связанные с ТЦ «Барабашово».





Агентство Телевидения Новости