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На Харьковщине за сутки нашли более десятка боеприпасов, среди них - авиабомба весом 50 килограмм

На Харьковщине за сутки нашли более десятка боеприпасов, среди них - авиабомба весом 50 килограмм

За минувшие сутки, 15 октября, пиротехники 9 раз выезжали на разминирование 13 взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных районах Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, боеприпасы времен Второй мировой войны были найдены в Харьковском, Волчанском, Валковском, Коломакском и Змиевском районах области, а также - в Основянском, Новобаварском и Холодногорском районах Харькова.

Всего специалисты обезвредили 13 боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди них были  3 артснаряда, 8 минометных и противотанковых мин, 1 ручная граната РГД-5, а также 1 авиабомба ФАБ-50.

 

Агентство Телевидения Новости

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