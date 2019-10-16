Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:28
Просмотров: 47

Кернес прокомментировал финпомощь на погашение долгов по зарплате работникам "ХТС"

Кернес прокомментировал финпомощь на погашение долгов по зарплате работникам ХТС

«Давать финпомощь Андрееву - это как носить воду в решете», - так на сессии горсовета прокомментировал передачу финпомощи КП «Харьковские тепловые сети» мэр Харькова Геннадий Кернес.

Напомним, что Сергей Андреев является директором данного КП .

При этом он отметил, что «хорошо, что людям дали зарплату, но, по его словам, «есть системная проблема прозрачности деятельности предприятия».

При этом Кернес заявил, что проблема состоит в том, что задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение составляет более 2 млрд грн(…хотя хтс говорит о 90% проплат).

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 