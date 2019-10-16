Кернес прокомментировал финпомощь на погашение долгов по зарплате работникам "ХТС"

«Давать финпомощь Андрееву - это как носить воду в решете», - так на сессии горсовета прокомментировал передачу финпомощи КП «Харьковские тепловые сети» мэр Харькова Геннадий Кернес.

Напомним, что Сергей Андреев является директором данного КП .

При этом он отметил, что «хорошо, что людям дали зарплату, но, по его словам, «есть системная проблема прозрачности деятельности предприятия».

При этом Кернес заявил, что проблема состоит в том, что задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение составляет более 2 млрд грн(…хотя хтс говорит о 90% проплат).

Агентство Телевидения Новости