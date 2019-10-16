Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:22
Просмотров: 25

В Изюме с ночи тушат пожар на хлебоприемном пункте

В Изюме с ночи тушат пожар на хлебоприемном пункте

В Изюме спасатели с ночи тушат пожар на хлебоприемном пункте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 октября в 2:03 спасателям поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории хлебоприемного пункта Изюмского комбината хлебопродуктов на ул. Некрасова, 2 в Изюме.

Прибывшие на место спасатели установили, что складское здание горит на площади 200 кв.м. Внутри него хранились отходы зерна подсолнечника, которые также были охвачены огнем.

В 4:42 спасатели пожар локализовали с помощью дополнительных сил и средств.

Пострадавших нет.

Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации отдельных очагов горения.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 