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Станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом"

Станцию метро Московский проспект переименовали в Турбоатом

Станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии горсовета.

"За" проголосовали 68 депутатов. Один воздержался.

Кернес прокомментировал: «Какой-то змей, это ведь правильно, что мы уважим коллектив этого предприятия. Теперь у нас станция метро «Турбоатом».

Как выяснилось, «воздержавшимся» был харьковский активист и депутат Иван Ракич, у которого, по его словам, кнопка не сработала.

 

Агентство Телевидения Новости

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