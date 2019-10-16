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Станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом"
Станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".
Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии горсовета.
"За" проголосовали 68 депутатов. Один воздержался.
Кернес прокомментировал: «Какой-то змей, это ведь правильно, что мы уважим коллектив этого предприятия. Теперь у нас станция метро «Турбоатом».
Как выяснилось, «воздержавшимся» был харьковский активист и депутат Иван Ракич, у которого, по его словам, кнопка не сработала.
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