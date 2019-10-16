Станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на сессии горсовета.

"За" проголосовали 68 депутатов. Один воздержался.

Кернес прокомментировал: «Какой-то змей, это ведь правильно, что мы уважим коллектив этого предприятия. Теперь у нас станция метро «Турбоатом».

Как выяснилось, «воздержавшимся» был харьковский активист и депутат Иван Ракич, у которого, по его словам, кнопка не сработала.

Агентство Телевидения Новости