На сегодняшней сессии Харьковского горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова».

По его словам, это обойдется в 250-270 млн гривен, но для этого не потребуется глобальная реконструкция «Киевской», куда она будет выходить новая дорога, плюс - будут построены новые опоры для моста.

Тем временем под стенами горсовета продолжается пикет предпринимателей против строительства данной дороги. Протестующие считают, что масштабная стройка убьет их бизнес.

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