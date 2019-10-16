Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:06
Просмотров: 44

Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова»

Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова»

На сегодняшней сессии Харьковского горсовета мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стоимость и особенности строительства дороги через рынок «Барабашова».

По его словам, это обойдется в 250-270 млн гривен, но для этого не потребуется глобальная реконструкция «Киевской», куда она будет выходить новая дорога, плюс - будут построены новые опоры для моста.

Тем временем под стенами горсовета продолжается пикет предпринимателей против строительства данной дороги. Протестующие считают, что масштабная стройка убьет их бизнес.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 