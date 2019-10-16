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Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

Президенты Украины и Латвии проводят встречу в Риге

Сегодня, 16 октября, в Риге проходит встреча президентов Украины и Латвии Владимира Зеленского и Эгилса Левитса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Официальная церемония встречи состоялась у Рижского замка – резиденции Президента Латвийской Республики.

Главы государств провели смотр строя роты почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Украины и Латвийской Республики.

После завершения встречи пройдут переговоры украинской и латвийской делегаций под председательством президентов двух стран.

По результатам встречи запланировано общение Владимира Зеленского и Эгилса Левитса с представителями средств массовой информации.

Агентство Телевидения Новости

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