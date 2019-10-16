90 миллионов для "ХТС": горсовет выделил деньги бастующим сотрудникам предприятия

Объявить забастовку работники КП "Харьковские тепловые сети" решили накануне. А уже сегодня вышли на пикет возле здания городского совета. Тепловики подчеркивают - ситуация на предприятии критическая. Денег не видят месяцами, поэтому хорошие специалисты увольняются. Кроме того, общее состояние теплосетей - ужасное. Изношенность труб достигает 80 процентов.

Анатолий Горовой, сотрудник КП «ХТС»:

Системно питання не рішаються. Не вирішується питання доручення нових кадрів. По офіційним даним близько 40% пішло від нас наших колег. Не вирішується питання постачання матеріалів у повному обсязі.

Жанна Лодинь, сотрудница КП «ХТС»:

На сьогоднішній день я залишилась з слюсарів газового устаткування, які обслуговують котельні газові одна. Самі розумієте, що я одна можу зробити? Наші котельні не в дуже доброму стані на сьогодні. Вони будуть запущені звісно, але скільки вони пропрацюють…

Чтобы погасить задолженность перед работниками теплосетей, депутаты внесли изменения в бюджет и выделили предприятию дополнительные 90 млн гривен. Оппоненты власти с этим решением согласились, ведь речь шла о зарплате рядовых работников, но при этом они призвали решать проблему систематически. Представители общественности, в частности антикоррупционного сектора, неоднократно обращали внимание на отсутствие прозрачной экономической деятельности КП «ХТС», участия предприятия в сомнительных тендерах, отсутствия необходимого капитального ремонта сетей и рост доходов руководства на фоне обеднения работников. Так, по данным харьковских антикоррупционеров, начальник Шевченковского филиала, Евгений Кривко, освобождается от должности и подал декларацию. В ней указал, что наличными более ста тысяч долларов и более 400 тысяч гривен, учитывая годовую зарплату в 246 тысяч гривен. Кроме того, его жена приобрела в марте дорогую машину - Лексус.

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Ми кожну осінь даємо гроші на підтримку теплових мереж, й не тільки осінь. Ця проблема є системною, тому що давати гроші Андрєєву, це як носити воду в решеті, скількі не давати все рівно буде заборргованність!

Но Кернес подозрения относительно неэффективного менеджмента руководства «ХТС» опровергает. Мол, в долгах виноваты высокие цены на газ и теплоэнергию, а также необходимость сотрудничать с частной ТЭЦ-5 через систему теплосетей, которую строили еще в СССР. А в увольнениях работников - неконкурентные с Румынией и Польшей зарплаты, из-за чего люди едут на заработки.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Да у нас 2 миллиарда 400 млн долг населения по тарифам, население просто не может платить по таким тарифам, а летом необходимо еще и санацией и перекладкой сетей, подготовкой к отопительному сезону заниматься, у нас просто неоткуда денег брать! И электроєнергию которую получают ХТС, он тоже за них останется должен, но мы ее получаем, потому что мы готовимся к отоплению, мы уже начинаем включать отопление.

Между тем, горожане отмечают, что готовы своевременно рассчитываться за качественные услуги. Не хотят мерзнуть во время морозов зимой из-за порывов. Или платить за обогрев воздуха, когда температура на улице превышает +20. Ведь 15 октября, несмотря на теплую погоду, некоторые дома начали отапливать. В частности, на Северной Салтовке.

Виктория, жительница Харькова:

Нужно регулировать, привязываться к погоде и к температуре и все. Даром воздух не обгоревать. Мы его не обогреем весь воздух.

В то же время, в соседних районах харьковчане говорят о многочисленных ямах возле своих домов, которые тепловики разрыли еще в августе или сентябре для проведения ремонта. До сих пор работы в этих местах не завершены. Итак, горожане занимаются о наличии горячей воды зимой и стабильного теплоснабжения.

Агентство Телевидения Новости