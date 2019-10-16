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15-летнюю девушку, которая сбежала из больницы, нашли
В Харькове нашли пропавшую 15-летнюю девушку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, 16 октября в 15-летняя девушка самовольно покинула медицинское учреждение.
Как выяснилось, несовершеннолетняя гуляла по городу. Никаких событий криминального характера с ней не произошло.
С беглянкой работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета.
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