Обращение к президенту Украины и переименование станции метро: состоялась сессия Харьковского горсовета

Несмотря на то, что мэр Харькова Геннадий Кернес каждый раз, когда его оппоненты касаются политических вопросов, подчеркивает, что этот зал не для политики, сегодня он сам начал заседание с неё. Зачитал и предложил принять обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и депутатам местных советов всех уровней, в котором выразить поддержку Минским соглашениям.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Харківська міська рада переконана, Президент України, що має шанс принести мир в Україні, не має права зійти з цього шляху, харківська міська рада закликає колег з органів місцевого самоврядування підтримати зусилля Президента України Володимира Зеленського в його діяльності на шляху повернення миру в Україну, а ті міські ради, які прийняли рішення відносно допущення формули Штамайера, відкликати ці документи.

Почему вдруг Геннадий Кернес решил, что Президенту нужна его поддержка в вопросах дипломатии и его мнение может быть экспертным, мэр не объяснил ни горожанам, ни депутатам. Более того, депутаты неподконтрольной фракции заявили, что это обращение от имени всего горсовета появилось неожиданно, без обсуждения с ними и с нарушением регламента.

Тарас Ситенко, фракция "Самопомощь"

Цього рішення не було обговорено на комісіях, ані на спільних комісіях вчора, воно, как я розумію, народилось сьогодні вночі. Це перше, почему ми не будемо голосувати. Це не по протоколу.

Но 53 депутата обращение все же поддержали, что вызвало возмущение немногих пикетчиков, которых Кернес призвал завершить акции "Нет капитуляции".

Борис Редин, участник акции «Нет капитуляции»

Основна вимога, що - ні, що не буде того, що вимагає Російська Федерація, ні, особий статус ОРДЛО, це така ж територія, як і Харківська, як і Запорізька - це неможливо!!!

А вот другое, не столько уже политическое, а идеологическое решение, наоборот, вызвало поддержку почти всех депутатов - лишь один случайно воздержался. Речь идет о переименовании станции метро "Московской проспект" в станцию "Турбоатом". Как пояснили чиновники, это было сделано по просьбе трудового коллектива и согласно выводам топонимической комиссии.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Голосуємо? Це правильно, що ми уважимо коллектив, не тільки коллектив, а й людей, які будували місто!

Мысли харьковчан, в отличие от депутатов, наоборот, разделились.

Виктор Дворецкий, харьковчанин

Положительно отношусь, потому что я - патриот Украины

Любовь Коляда, харьковчанка

А мне, вы знаете, нравилось «Московский проспект». Я не пойму, почему так! Не понимаю я этого.

Евгений Сухоносов, харьковчанин

Плохо отношусь! Ну, серьезно, всю жизнь было так. Я бы хотел, чтобы она осталась «Московский проспект».

А вот другой одиозный вопрос, который готовился - о повторном переименовании проспекта Григоренко в Жукова - на сессии так и не был принят.

Агентство Телевидения Новости