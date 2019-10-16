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Ослепило солнце: водитель сбил двух детей с матерью на пешеходном переходе

Борис как раз гулял неподалеку с внуком, буквально в двухстах метрах от места аварии. Говорит, когда шокированные прохожие вытащили из Фольксвагена на еврономерах 73-летнего водителя, то он уверял, что его ослепило солнце и семью - маму с двумя маленькими дочками он просто не заметил.

Борис Коротченков, местный житель

Слышу скрип тормозов, очень такой длительный и сразу после этого крик детский раздирающий. Кто-то там, дедушка какой-то, вытащили, начали его избивать, ну возмущены, вы представьте. Кошмар что такое, я проходил видел на капоте вмятина.

А вот Константин живет с потерпевшей семьей в одном подъезде, говорит переехали они в дом на Гвардейцев-Широнинцев недавно. И женщина как обычно вышла на прогулку вместе с малышами.

Константин Дудников, сосед потерпевшей

Я знаю один совсем был маленький, то есть на руках он был. Видел его с разбитой губой, вот слава богу, больше не видел никаких травм. Да, я знаю второй ребёнок и мать пострадали. Насколько сильно не могу сказать.

Мать с детьми сразу забрала скорая. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, по приезду медиков все трое были в сознании.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Найбільш постраждала дівчинка 5-ти років. Там крім черепно-мозкової травми є перелом стегна закритий. У жінки черепно-мозкова травма та забій органів черевної порожнини і у дівчинки двох років забійні рани, зашиби м’яких тканин.

Сейчас пострадавшие находятся в отделении политравмы четвертой больницы скорой и неотложной помощи. Выводы о состоянии медики смогут сделать только после полного обследования.

 

Агентство Телевидения Новости

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