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Зинченко готовится к свадьбе. Предложение сделано на стадионе
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко на этой неделе не только помог национальной сборной стать участником финальной части Евро-2020.
Зинченко разместил в Instagram информацию о важном событии в его личной жизни.
В Киеве на поле стадиона "Олимпийский" он сделал предложение руки и сердца своей избраннице - журналистке телеканалов «Футбол 1/2» Владе Седан.
В ответ на предложение, как написал Зинченко, он "получил самое главное "да" в своей жизни.
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