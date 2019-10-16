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Зинченко готовится к свадьбе. Предложение сделано на стадионе

Зинченко готовится к свадьбе. Предложение сделано на стадионе

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко на этой неделе не только помог национальной сборной стать участником финальной части Евро-2020.

Зинченко разместил в Instagram информацию о важном событии в его личной жизни.

В Киеве на поле стадиона "Олимпийский" он сделал предложение руки и сердца своей избраннице - журналистке телеканалов «Футбол 1/2» Владе Седан.

В ответ на предложение, как написал Зинченко, он "получил самое главное "да" в своей жизни.

Агентство Телевидения Новости

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