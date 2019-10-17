Возле окружной дороги нашли минометную мину
16 октября пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружили в Харьковском, Змиевском, Нововодолажском, Первомайском, Дергачевском районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего специалисты разминировали 8 боеприпасов.
Так, в Нововодолажском районе в пределах населенного пункта, на расстоянии 200 метров от жилых домов вблизи села Васильевское, обнаружили 1 артснаряд калибром 76 мм.
А в Дергачевском районе в лесу на территории Малоданиловского поселкового совета на расстоянии 500 метров от автодороги Киев-Харьков-Довжанский обнаружили 1 минометную мину калибром 82 мм.
Все боеприпасы были обезврежены специалистами без происшествий.