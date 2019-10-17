Нетрезвый водитель устроил ДТП на Коммунальном мосту

Накануне около 16:00 на Коммунальном мосту на проспекте Льва Ландау Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ЗАЗ и Москвич.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь участникам столкновения не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю выписали протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости