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Нетрезвый водитель устроил ДТП на Коммунальном мосту

Нетрезвый водитель устроил ДТП на Коммунальном мосту

Накануне около 16:00 на Коммунальном мосту на проспекте Льва Ландау Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ЗАЗ и Москвич. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь участникам столкновения не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Chevrolet признаки алкогольного опьянения. 

Нарушителю выписали протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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