Под Харьковом из-за выжигания сухостоя загорелась теплица с розами

В Дергачевском районе из-за выжигания сухостоя случился пожар, который едва не уничтожил частную теплицу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 октября в 15:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Слатино.

Там на ул. Матросова, 17 горела теплица площадью 600 кв.м, в которой выращивали розы. Площадь пожара составляла 70 кв.м.

А на соседнем дворе горела сухая трава на площади около 100 кв.м.

Прибывшие на место спасатели в 15:59 пожар локализовали, остановив его распространение.

Окончательно огонь ликвидировали в 16:23.

Причиной этого возгорания стал «человеческий фактор», отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, из-за этого в течение суток на Харьковщине всего случилось 19 пожаров на открытых территориях.

Общая площадь уничтоженной огнем растительности составила около 8 га.

Агентство Телевидения Новости