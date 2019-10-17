В Харькове задержали рецидивистов, обокравших квартиру на Салтовке

В Харькове правоохранители разоблачили двух жителей Харьковщины в совершении квартирных краж.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленников сразу после совершения ими кражи имущества из квартиры 61-летней женщины по улице Героев Труда в Харькове.

У задержанных изъяли похищенные вещи, отмычки и другие вещественные доказательства.

Как было установлено, 39-летний харьковчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических средств.

Последний раз мужчину задерживали за совершение кражи из квартиры в Индустриальном районе и за кражу из автомобиля в Основянском районе.

Второй задержанный - 38-летний житель Дергачевского района Харьковской области, он также ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

Сейчас проверяют причастность злоумышленников к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Харькова и области.

Агентство Телевидения Новости