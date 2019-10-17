Из харьковского детсада сбежал 3-летний воспитанник

Из одного из детских садов в Харькове сбежал 3-летний воспитанник.

Ребенок самостоятельно прошел по территории детского сада и пошел бродить по району, где через некоторое время его обнаружил доставщик пиццы.

Об этом в соцсетях рассказал отец малыша.

«Садик номер 50 на пр. Гагарина, 42. Потеряли моего сына. Жена пришла забирать ребенка, а его нет, на вопрос где он, никто не мог дать ответ», - написал харьковчанин и добавил, что его сына через час нашел доставщик пиццы с района.

Трехлетний ребенок стоял один возле подъезда.

По словам мужчины, воспитательница и руководство детского сада в недоразумении вину признает.

Харьковчанин рассказал, что по данному факту написал заявление в полицию.

«Прошу взять на общественный контроль, чтоб не спустили на тормозах. В таком садике мог бы оказаться и ваш ребенок», - отметил мужчина.

Агентство Телевидения Новости