Сегодня 11:04
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Непостижимо. Гол головой со своей половины поля!
Оказывается, в футболе бывает и такое.
В матче 7-го(!) по силам английского дивизиона встречались команды с названиями "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер".
В одном из эпизодов этого матча футболист "Басфорда" Стефан Галински наенс удар головой со своей половины поля, и мяч, перелетев вратаря команды из Манчестера, оказался в воротах.
После этого уникального гола "Басфорд" вышел вперед 2:1, а в итоге победил - 3:1.
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