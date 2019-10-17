Непостижимо. Гол головой со своей половины поля!

Оказывается, в футболе бывает и такое.

В матче 7-го(!) по силам английского дивизиона встречались команды с названиями "Басфорд Юнайтед" и "Юнайтед оф Манчестер".

В одном из эпизодов этого матча футболист "Басфорда" Стефан Галински наенс удар головой со своей половины поля, и мяч, перелетев вратаря команды из Манчестера, оказался в воротах.

После этого уникального гола "Басфорд" вышел вперед 2:1, а в итоге победил - 3:1.





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