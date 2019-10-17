Под Полтавой трое мужчин погибли, отравившись ядовитыми парами при очистке выгребной ямы

В Полтавской области 3 человека погибли при очистке выгребной ямы на территории одного из частных домовладений в Лохвице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области.

По данным спасателей, происшествие случилось 16 октября около 17:30.

Прибывшие на вызов спасатели в защитном снаряжении доставали из ямы тела трех погибших мужчин.

По предварительной информации, мужчины погибли от отравления ядовитыми парами.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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