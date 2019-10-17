Водитель без прав перевозил на грузовике нелегальную древесину

В Харькове полицейские выявили факт незаконной перевозки древесины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, грузовой автомобиль с древесиной на проспекте Гагарина остановили патрульные.

Выяснилось, что водитель автомобиля перевозил древесину без надлежащих документов, кроме того, мужчина управлял грузовиком без водительского удостоверения.

Выявленный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Слободского отдела полиции.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости