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Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77 человек

Число жертв тайфуна Хагибис в Японии возросло до 77 человек

Жертвами тайфуна "Хагибис" в Японии стали 77 человек

Спасатели продолжают поиски 10 пропавших без вести, сообщает NHK.

Жители префектуры Тотиги к северу от Токио начали масштабные работы по уборке. В дома пожилых людей направились волонтеры, чтобы помочь вычистить грязь из жилых помещений.

Из-за ливней были прорваны как минимум 90 защитных насыпей на реках, что привело к затоплению более 33 тыс. домов.

Более 100 тыс. домов остаются без водоснабжения, тысячи домов - без электроэнергии. До сих пор неясно, сколько времени займут восстановительные работы.

Агентство Телевидения Новости

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