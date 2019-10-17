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Инспектор харьковской таможни приобрела BMW, в десять раз занизив его стоимость - ХАЦ

Инспектор харьковской таможни приобрела BMW, в десять раз занизив его стоимость - ХАЦ

Инспектор Харьковской таможни приобрела BMW за 49 тысяч гривен, в десять раз занизив его стоимость.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на декларацию госсужащей, опубликованную на сайте НАПК.

Речь идет о главном государственном инспекторе Харьковской таможни ДФС Татьяне Скляренко, которая приобрела автомобиль BMW i3 ХЕТЧБЕК-B 2015 года.

В декларации Скляренко указала, что стоимость данного австомобиля - 49 тысяч гривен.

По данным ХАЦ, рыночная стоимость подобной машины стоит 17-18 тысяч долларов или около полумиллиона гривен. Фактически инспектор занизила стоимость автомобиля в десять раз, отметили антикоррупционеры.

Кроме того, отмечают в ХАЦ, в 2016 году сын Скляренко стал владельцем жилого дома площадью более 200 кв.м, стоимость которого также не указана.

В 2017 году ей подарили квартиру в Харькове площадью 56 кв.м. Скляренко указала, что стоимость квартиры стоит 10 000 грн. от кого был подарок, инспектор тоже не указала, добавили в ХАЦ, отмечая, что чиновница не показывает и собственные доходы: например, в 2018 году она не показала ни копейки доходов.

 

Агентство Телевидения Новости

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