Харьковская судья, запрещавшая Евромайдан, прошла переаттестацию

Судья Харьковского окружного административного суда Елена Изовитова-Ваким, которая в ноябре 2013 года принимала решение о запрете проведения Евромайдана в Харькове, прошла переаттестацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, в апреле 2017 года в отношении Изовитовой-Ваким Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассматривала дело по заявлениям активистов Евгения Лисичкина, Дмитрия Олейника и Максима Середы об ограничении права общественных организаций на мирное собрание.

Судья Изовитова-Ваким приняла ряд постановлений, которыми были запрещены собрания и акции в поддержку Евромайдана в Харькове.

При этом в своем решение судья мотивировала распоряжением горсовета о приостановлении массовых мероприятий в Харькове с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, а также на выводах о том, что указанные акции могут мешать движению транспорта.

Однако тогда Дисциплинарная палата отказала в привлечении судьи к ответственности.

Как писала Судебно-юридическая газета, в конце 2013 года судья слушала два дела об ограничении прав граждан на мирные собрания. В обоих делах были вынесены постановления о запрете проведения массовых мероприятий, а истцом выступил Харьковский горсовет.

Один иск касался запрета проведения массового мероприятия на площади Свободы. Иск обосновывался тем, что общественная организация — организатор мероприятия — обратилась в горсовет в день его проведения. Это сделало невозможным надлежащее обеспечение правопорядка. Кроме этого, на тот момент действовало распоряжение горсовета о запрете проведения массовых собраний в связи с необходимостью предотвратить распространение острых вирусных заболеваний. Распоряжение было вынесено на основании обращения санитарной службы.

Рассматривая дело, судья приняла во внимание позицию горсовета, учла распоряжение органа, а также Постановление Высшего административного суда Украины №6 от 2012 года, в котором изложены рекомендации относительно рассмотрения указанной категории дел.

Пояснения ответчика судья не приняла во внимание, поскольку, как пояснила она членам Высшего совета правосудия (ВСП), оснований не доверять горсовету, предоставившему копию сообщения о проведении собрания, у нее не было. Не смутило судью и то, что на копии отсутствовали печать организации и подпись заявителя. Судья указала, что действующим законодательством не предусмотрена форма подобного сообщения.

Так, по результатам переаттестации Изовитова-Ваким набрала 725 баллов и была признана соответствующей занимаемой должности.

Агентство Телевидения Новости