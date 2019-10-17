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Боксер, нокаутированный в андеркарде боя Усика, умер, не приходя в сознание

Боксер, нокаутированный в андеркарде боя Усика, умер, не приходя в сознание

Скончался 27-летний американский боксер Патрик Дей.

13 октября в американском Чикаго главным поединком боксерского вечер был бой украинца Александра Усика против американца Чезза Уизерспуна. В андеркарте  Дей боксировал против своего соотвечественника Чарльза Конуэлла. В том бою Конуэлл отправил Дея в нокдаун в 8-м раунде и в нокаут в 10-м. При этом Дей после нокаута так и не пришел в сознание и впал в кому.

Хирургическая операция не помогла. Сегодня в больнице Чикаго Патрик Дей умер.


Агентство Телевидения Новости

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